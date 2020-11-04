İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ziraat Türkiye Kupası: Hekimoğlu Trabzon FK: 2 - 52 Orduspor FK: 1

Ziraat Türkiye Kupası 3.

Tur maçında Hekimoğlu Trabzon FK sahasında karşı karşıya geldiği 52 Orduspor FK'yı 2-1'lik skorla kazandı. Bu sonuçla Hekimoğlu Trabzon Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselmiş oldu.



Stat: Yavus Selim


Hakemler: Volkan Okur, Hakan Akkaynak, Nezihi Aytar


Hekimoğlu Trabzon FK: Batuhan Şen, Miraç Acer, Sezer Özmen (Uğur Aslan Kuru dk. 46), Bahadır Erol, Oğuz (Samet Yalçın dk. 72), Eray Ataseven, Bahadır Taşdelen (Serkan Odabaşoğlu dk. 32), Berkay Sefa, İsmail Haktan Odabaşı, Batuhan Karadeniz (Burhan Eşer dk. 46)


Yedekler: Abdulaziz Demircan, Yunus Emre Kar, Ender Gör, Cihat Çakmak


Teknik Direktör: Osman Özköylü


52 Orduspor FK: Cantuğ Temel, Emre Bayrak, Mustafa Çay (Emrullah dk. 46), Eşref Korkmazoğlu, Yusuf Avcılar, Gürkan Arslan, Gökhan Berkay Yıldız, Efe Kağan Kayahan (Muhammed Emin dk.66), Emre Adiloğlu (Halil İbrahim dk,58) , Gökhan Aydaş (Gökhan Özer dk. 57), Volkan Akyildiz (Erce Güngör dk. 79)


Yedekler: Batuhan Bahtiyar, Batuhan Aktaş


Teknik Direktör: Ali Rıza Sinan Bayraktar


Sarı kartlar: Mustafa Çay, Muhammed Emin (52 Orduspor FK)


Kırmızı kart: Gökhan Özer (dk. 80) (52 Orduspor FK)


Goller: Volkan Akyıldız (dk. 42) (52 Orduspor FK), Berkay Sefa Kara (dk. 55), Burhan Eşer (dk. 90) (Hekimoğlu Trabzon FK)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.