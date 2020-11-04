Ziraat Türkiye Kupası: Hekimoğlu Trabzon FK: 2 - 52 Orduspor FK: 1

Tur maçında Hekimoğlu Trabzon FK sahasında karşı karşıya geldiği 52 Orduspor FK'yı 2-1'lik skorla kazandı. Bu sonuçla Hekimoğlu Trabzon Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselmiş oldu.

Stat: Yavus Selim

Hakemler: Volkan Okur, Hakan Akkaynak, Nezihi Aytar

Hekimoğlu Trabzon FK: Batuhan Şen, Miraç Acer, Sezer Özmen (Uğur Aslan Kuru dk. 46), Bahadır Erol, Oğuz (Samet Yalçın dk. 72), Eray Ataseven, Bahadır Taşdelen (Serkan Odabaşoğlu dk. 32), Berkay Sefa, İsmail Haktan Odabaşı, Batuhan Karadeniz (Burhan Eşer dk. 46)

Yedekler: Abdulaziz Demircan, Yunus Emre Kar, Ender Gör, Cihat Çakmak

Teknik Direktör: Osman Özköylü

52 Orduspor FK: Cantuğ Temel, Emre Bayrak, Mustafa Çay (Emrullah dk. 46), Eşref Korkmazoğlu, Yusuf Avcılar, Gürkan Arslan, Gökhan Berkay Yıldız, Efe Kağan Kayahan (Muhammed Emin dk.66), Emre Adiloğlu (Halil İbrahim dk,58) , Gökhan Aydaş (Gökhan Özer dk. 57), Volkan Akyildiz (Erce Güngör dk. 79)

Yedekler: Batuhan Bahtiyar, Batuhan Aktaş

Teknik Direktör: Ali Rıza Sinan Bayraktar

Sarı kartlar: Mustafa Çay, Muhammed Emin (52 Orduspor FK)

Kırmızı kart: Gökhan Özer (dk. 80) (52 Orduspor FK)

Goller: Volkan Akyıldız (dk. 42) (52 Orduspor FK), Berkay Sefa Kara (dk. 55), Burhan Eşer (dk. 90) (Hekimoğlu Trabzon FK)