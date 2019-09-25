İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ziraat Türkiye Kupası: Hekimoğlu Trabzon FK: 2 - Adana Demirspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3.

tur maçında Hekimoğlu Trabzon FK, Adana Demirspor ile karşılaştı. Normal süresi 0-0 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın uzatma dakikalarında Dede Çelik ve Hakan Yavuz'un golleriyle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Hekimoğlu Trabzon FK bir üst tura yükseldi.



Stat: Vakfıkebir


Hakemler: Ömer Tolga Güldebi, Nurettin Taşkesen, Uğur Akalp


Hekimoğlu Trabzon FK: Gökhan, Miraç, Maksut (Emrullah Kokoç dk. 78), Oğuzhan (Mertcan Çam dk. 114 ?), Samet (Dede Çelik dk. 84), Hakan Yavuz, Talha, Musa Caner (Taha Gür dk.60), Bahadır, Taha Balcı, Volkan


Yedekler: Bekir, Hakan Aydın, Muhammet Haşim Çoban


Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı


Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Tayyip Talha, Traore, Aosman (Musa dk. 103 ?), Mustapha Carayol (Tevfik dk. 80), Vedat, Orhan (Mahmut Uslu dk. 89), Emre, Erdal (Levent dk. 56), Gladky, Rassoul


Yedekler; Yusufcan, Semih, Okan, Yusuf Emre Alyaprak


Teknik Direktör: Uğur Tütüneker


Sarı Kartlar: Hakan Yavuz, Musa Caner (Hekimoğlu Trabzon FK), Gladky (Adana Demirspor)


Goller: Dede Çelik (dk. 102), Hakan Yavuz (dk. 112) (Hekimoğlu Trabzon FK)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.