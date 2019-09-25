Ziraat Türkiye Kupası: Hekimoğlu Trabzon FK: 2 - Adana Demirspor: 0

tur maçında Hekimoğlu Trabzon FK, Adana Demirspor ile karşılaştı. Normal süresi 0-0 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın uzatma dakikalarında Dede Çelik ve Hakan Yavuz'un golleriyle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Hekimoğlu Trabzon FK bir üst tura yükseldi.

Stat: Vakfıkebir

Hakemler: Ömer Tolga Güldebi, Nurettin Taşkesen, Uğur Akalp

Hekimoğlu Trabzon FK: Gökhan, Miraç, Maksut (Emrullah Kokoç dk. 78), Oğuzhan (Mertcan Çam dk. 114 ?), Samet (Dede Çelik dk. 84), Hakan Yavuz, Talha, Musa Caner (Taha Gür dk.60), Bahadır, Taha Balcı, Volkan

Yedekler: Bekir, Hakan Aydın, Muhammet Haşim Çoban

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Tayyip Talha, Traore, Aosman (Musa dk. 103 ?), Mustapha Carayol (Tevfik dk. 80), Vedat, Orhan (Mahmut Uslu dk. 89), Emre, Erdal (Levent dk. 56), Gladky, Rassoul

Yedekler; Yusufcan, Semih, Okan, Yusuf Emre Alyaprak

Teknik Direktör: Uğur Tütüneker

Sarı Kartlar: Hakan Yavuz, Musa Caner (Hekimoğlu Trabzon FK), Gladky (Adana Demirspor)

Goller: Dede Çelik (dk. 102), Hakan Yavuz (dk. 112) (Hekimoğlu Trabzon FK)