Ziraat Türkiye Kupası: Hekimoğlu Trabzon FK: 3 - Menemenspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 4 Turu’nda Hekimoğlu Trabzon FK, sahasında Menemenspor’u 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 4 Turu'nda Hekimoğlu Trabzon FK, sahasında Menemenspor'u 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Stat: Vakfıkebir
Hakemler: Adem Sarıtaş, Nurettin Dinçer Demir, Hüaseyin Can
Hekimoğlu Trabzon FK: Bekir, Talha Yazgan, Emre Akgün, Bahadır Erol (Dede Çelik dk. 69), Volkan, Emrullah Kokoç, Hakan Yavuz, Caner Aktaş (Mertcan Çam dk. 60), Murat Cem Akpınar (Taha Balcı dk. 86 ?), Ali Aydemir, Muhammet Haşim Çoban,
Yedekler: Gökhan, Oğuzhan, Samet, Hasan
Teknik Direktör: Alper Avcı
Menemenspor: Amir, Alberk (Mehmet Boztehpe dk.76 ?), Semih, Abdelaye Diakite, Furkan,Muhammed Ali Doğan (Murat Erdemir dk. 70), İbrahim Sangare, Galip, Sikıru Olatunbosun, Halil İbrahim (Murat Elkatmış dk. 59), Hüseyin Çolak
Yedekler: Erhan, Can, Henri Onoka
Teknik Direktör: Cenk Laleci
Goller: Murat Cem Akpınar (dk.41), Ali Aydemir (dk.52 ve 88) (Hekimoğlu Trabzon FK)
Sarı Kartlar: Emrullah Kokoç, Mertcan Çam (Hekimoğlu Trabzon FK)