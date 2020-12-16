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Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0- Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası maçında Trabzonspor ile Adana Demirspor karşılaşıyor.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


22. dakikada sol taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Kosecki'nin vuruşunda kaleci Erce, meşin yuvarlağa müdahale etti. Boşta kalan topu Faruk Can kornere gönderdi.


41. dakikada Traore'nin uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



Stat: Medical Park


Hakemler: Alper Çetin, Mehmet Ali Akkor, Cem Özbay


Trabzonspor: Erce Kardeşler, Pereira, Edgar le, Vitor Hugo, Faruk Can Genç, Kamil Ahmet Çörekçi, Lewis Baker,Flavio, Bilal Başacıkoğlu, Diabete, Plaza


Yedekler: Arda Akbulut, Marlon, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Yusuf Sarı, Sefa Kınalı, Ahmet Canbaz, Abdulkadir Parmak, Kerem Baykuş, Serkan Asan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Adana Demirspor: Vedat, Tayyip Sanuç, Chedjou, Semih Güler, Rassoul, Hamidou Traore, Gökhan İnler, Kosecki, Sedat Şahintürk, Alaaddin Hamza Ok, Davide Lanzafame


Yedekler: Emre, Mehmet Uslu, SİNAN kURT, Pa Amat Dibba, İzzet Çelik, Mehmet Akyüz, Yunus Akgün, Mehmet Berkant Yaylan, Hasan Kılıç


Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar

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