Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5.
Tur rövanş maçında Trabzonspor, sahasında Altay ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
29. dakikada Tatos'un pasında sağ çaprazda topla buluşan Deniz'in vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
33. dakikada Serkan Asan'dan aldığı topla birlikte ceza sahası içine giren Doğan Erdoğan'ın ayağının tersiyle yaptığı vuruşta top kaleci Emre'de kaldı
Stat: Medical Park
Hakemler: Burak Şener, Soner Maraş, Gökhan Barcın
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Fernandes, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Yusuf Sarı, Sturridge, Ekuban
Yedekler: Arda, Sosa, Nwakaeme, Sörloth, Obi Mikel, Onazi, Campi, Fıratcan Üzüm, Pereira, Novak
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Altay: Emre, Hakan, Yasin, Cenk (Mesut Can Tunalı dk. 45), Kadir, Deniz Vural, Helder, Hüsamettin, Tatos, Kutay, Leandro Kappel
Yedekler: Aydın, Abdulkerim Bardakçı, Mustafa Murat Uslu, Marco Paixao, Adamu Alhassan, Kazımcan
Teknik Direktör: Ali Tandoğan
Sarı kart: Kadir (Altay)