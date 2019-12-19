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Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Tur rövanş maçında Trabzonspor, sahasında Altay ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


29. dakikada Tatos'un pasında sağ çaprazda topla buluşan Deniz'in vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.


33. dakikada Serkan Asan'dan aldığı topla birlikte ceza sahası içine giren Doğan Erdoğan'ın ayağının tersiyle yaptığı vuruşta top kaleci Emre'de kaldı



Stat: Medical Park


Hakemler: Burak Şener, Soner Maraş, Gökhan Barcın


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Fernandes, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Yusuf Sarı, Sturridge, Ekuban


Yedekler: Arda, Sosa, Nwakaeme, Sörloth, Obi Mikel, Onazi, Campi, Fıratcan Üzüm, Pereira, Novak


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Altay: Emre, Hakan, Yasin, Cenk (Mesut Can Tunalı dk. 45), Kadir, Deniz Vural, Helder, Hüsamettin, Tatos, Kutay, Leandro Kappel


Yedekler: Aydın, Abdulkerim Bardakçı, Mustafa Murat Uslu, Marco Paixao, Adamu Alhassan, Kazımcan


Teknik Direktör: Ali Tandoğan


Sarı kart: Kadir (Altay)

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