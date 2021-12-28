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Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Boluspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Tur maçında Trabzonspor ile Boluspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada Trabzonspor ceza sahasında oluşan karambolde topu önüne alan Bregu'nin vuruşunda direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.


42. dakikada Koita ceza sahası dışında aldığı topla birlikte rakiplerinden sıyrılarak kale sahası ön çizgi sağ çaprazına indi vuruşunda ise meşin yuvarlak savunma oyuncusundan döndü.


43. dakikada Yusuf Sarı'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Yunus Mallı'nın vuruşunda top kaleci Selmanı'den döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.



Stat: Medical Park


Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Esat Sancaktar, Murat Ergin Gözütok


Trabzonspor: Erce Kardeşler, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, İsmail Köybaşı, Berat Özdemir, Siopis, Murat Cem Akpınar, Yunus Mallı, Yusuf Sarı, Koita


Yedekler: Arda Akbulut, Muhammet Taha Tepe, Dorukhan Toköz, Bakasetas, Cornelius, Denswill, Salih Kavrazlı, Peres


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Boluspor: Selmani, Mehmet Zahit, Emin, Ali Keten, Arda Hilmi, Bertu, Tugay, Abdurrahman, Berk, Bregu, Kassongo


Yedekler: Ömer, Diarrassouba, Hakan, Novak, Atamer Bilgin, Talha Erdoğan, Erdem Can Polat, Arda Köksal, Diyar Kaba, Erkam Reşmen


Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

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