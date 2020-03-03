Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşıyor.
Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Sosa'nın uzak mesafeden vuruşunu kaleci Altay, kornere çıkardı.
27. dakikada Ozan Tufan'ın uzak mesafeden vuruşunda top kaleci Erce'de kaldı.
45. dakikada Mehmet Ekici'nin uzak mesafeden vuruşu kaleci Erce'den döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen
Trabzonspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Da Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye (Guilherme dk. 39 ?), Ekuban, Nwakaeme, Sörloth
Yedekler: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Abdulkadir Ömür, Doğan Erdoğan, Messias, Abdurrahim Dursun, Atakan Gündüz, Bilal Başacıkoğlu, Serkan Asan
Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir
Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Simon Falette ? (Tolgay Aslan dk. 11), Deniz Türünç, Gustavo, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci, Kruse, Vedat Murigi
Yedekler: Harun Tekin, Erten Ersu, Mevlüt Erdiç, Ferdi Kadıoğlu, Sayyadmanseh, Miha Zajc, Murat Sağlam
Teknik Direktör: Ersun Yanal