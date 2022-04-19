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Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final İlk maçında Trabzonspor sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada Edin Visca'nın ceza sahası sol çaprazından sert şutu kaleci Lung'dan dörndü. Dönen topu Kayserispor savunması uzaklaştırdı.


24. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta taç çizgisi önünden ceza alanına doğru taşıyan Visca'nın penaltı noktasına yerden çıkardığı topa Bakasetas'ın gelişine vuruşunda kaleci Lung sağına giden meşin yuvarlağı kornere çeldi.


41. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası sağ çaprazdan sert şutu az farkla auta çıktı.



Stat: Medical Park


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, İlker Takpak


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Vitor Hugo, Ahmetcah Kaplan, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Visca, Kouassi, Cornelius


Yedekler: Erce, Berat, Dorukhan, Nwakaeme, Hamsık, Kouta, Yusuf Erdoğan, İsmail Köybaşı, Denswill, Serkan Asan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo, Emrah, Michel Kemen, Attamah, Thiam, Gavranovic


Yedekler: Bilal, Cardoso, Mustafa Pektemek, Emre Demir, Uğur Demirok, Mane, İlhan Parlak, İbrahim Akdağ, Ramazan, Bertolacci


Teknik Direktör: Hikmet Karaman

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