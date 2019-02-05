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Ziraat Türkiye Kupası : Trabzonspor: 0 - Umraniyespor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Trabzonspor ile Umraniyespor karşılaşıyor.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında ceza sahası içine giren Ekuban'dan önce kalesi terk ederek topa sahip olan Burak, tehlikeyi önledi.


36. dakikada sağ taraftan gelişen Umraniyespor atağından Serkan'ın ceza sahası içine yerden gönderdiği meşin yuvarlağa gelişine vuran Madinda'nın şutu üst direğe çarpıp, oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.


39. dakikada Ibanez'in sol taraftan kullandığı kornerde kale sahasına yakın yerden Abdulkadir Parmak'ın kafa vuruşu kalecinin solundan auta çıktı.



Stat: Medical Park


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Ögel, Serkan Çimen


Trabzonspor; Arda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Ibanez, Batuhan Artaslan (Abdulkadir Parmak dk. 27), Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Vahid Amiri, Nwakaeme, Ekuban


Yedekler: Muzaffer Cem Kaplan, Rodallega, Murat Cem Akpınar, Zargo Toure, Berkay Sefa Kara, Uğuzhan Açil, Ali Osman Karnapoğlu, Kerem Baykuş, Tunahan Ergül


Teknik Direktör: Ünal Karamam


Umraniyespor: Burak, Uğur , Tarık, Appindangoye, Karahan, Timur, Serkan, Recep, Diabang, Madinda, Leandro


Yedekler: Metin Erol, Vasilogiannis, Bahadır, Alaaddin, Merthan, Muhammed, Atabey


Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

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