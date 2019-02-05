Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Umraniyespor: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Trabzonspor ile Umraniyespor karşılaştı.
Müsabaka 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
61. dakikada Karahan ceza sahası içine doğru kullandığı serbest vuruşta Leandro'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Arda'nın solundan auta çıktı.
63. dakikada Rodallega'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ekuban'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Burak'tan kornere çıktı.
86. dakikada Karahan'ın sol taraftan ortasında kale sahası içindeki Atabey'ın kafa vuruşunu kaleci Arda Akbulut, kornere çeldi.
90. dakikada Karahan'ın sol taraftan ortasında Atabey'in kafa vuruşuna kaleci Arda müdahale etti. Sonrasında direğe çarpan top kornere çıktı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Ögel, Serkan Çimen
Trabzonspor; Arda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Ibanez, Batuhan Artaslan (Abdulkadir Parmak dk. 27), Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Vahid Amiri (Rodallega dk. 61), Nwakaeme, Ekuban
Yedekler: Muzaffer Cem Kaplan, Murat Cem Akpınar, Zargo Toure, Berkay Sefa Kara, Uğuzhan Açil, Ali Osman Karnapoğlu, Kerem Baykuş, Tunahan Ergül
Teknik Direktör: Ünal Karamam
Umraniyespor: Burak, Uğur, Tarık, Appindangoye, Karahan, Timur, Serkan, Recep (Muhammed dk. 63), Diabang (Atabey dk. 74) , Madinda (Vasilogiannis dk. 46), Leandro
Yedekler: Metin Erol, Bahadır, Alaaddin, Merthan
Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
Sarı Kartlar: Uğur (Umraniyespor), Ibanez (Trabzonspor)