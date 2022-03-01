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Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Trabzonspor ile Antalyaspor karşılaşıyor.

Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi bordo-mavililerin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


11. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağından Visca sağ taraftan koşu yapan Djaniny gördü. Djaniny penaltı noktasına doğru gönderdiği topu iyi takip eden Visca meşin yuvarlağı kaleci Sousa'nın solundan ağalarla buluşturdu. 1-0


28. dakikada Kouassi'nin pasında topla buluşan Djaniny sağ çaprazdan sert vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak üst direğe çarparak kornere çıktı.


40. dakikada Luiz Adriano'nın ceza sahası içinde pasında topla buluşan Ndao'nun vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çıkardı.



Stat: Medical Park


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Denswil, Hugo, Puchacz, Berat, Siopis, Bakasetas, Kouassi, Visca, Djaniny


Yedekler: Arda Akbulut, Nwakaeme, Abdulkadir Ömür, Cornelius, Koita, Yusuf Erdoğan, Peres, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Ahmetcan Kaplan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Antalyaspor: Dieogo Sousa, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Güray, Fredy, Fernando, Ndao, Admir Mehmedi, Doğukan, Luiz Adriano


Yedekler: Mehmet Ataberk, Floranus, Nuri Şahin, Haji Wright, Ghacha, Gökdeniz , Sinan Gümüş, Doğukan, Hakan Özmert, Veysel Sarı


Teknik Direktör: Alfons Groenendijk


Gol: Visca (dk. 11) (Trabzonspor)


Sarı kart: Berat (Trabzonspor)

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