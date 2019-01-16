Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 - Balıkesir Baltokspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Balıkesir Baltokspor ile karşılaşıyor.
Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada Pereira'nın sağ taraftan ortasında ceza sahası içindeki Rodallega'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Atilla'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
32. dakikada Ekuban'ın pasında rakiplerinde sıyrılarak ceza sahası içine giren Rodallega'nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda top Atilla'nın parmaklarının ucuna çarparak kornere çıktı.
45+1 dakikada Abdulkadir Ömür, meşin yuvarlağı Ekuban'ın önüne bıraktı. Topla birlikte ceza sahasına giren Ekuban, kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu. 1-0
Stat: Medical Park
Hakemlen: Özgür Yankaya, Erdinç Sezertam, Candaş Erbil
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Zargo Toure, Novak, Kamil Ahmet Çörekçi, Batuhan Artaslan, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Ekuban, Rodallega
Yedekler: Arda Akbulut, Murat Cem Akpınar, Abdulkadir Parmak, Berkay Sefa Kara, Behlül Aydın, Oğuzhan Açil, Ali Osman Karnapoğlu, Kerem Baykuş, Ibanez, Ebrar Cumhur
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Balıkesir Baltokspor: Atilla Özmen, Cüneyt Köz, Uğur, Glumac, Bülent Cevahir, Nizamettin, Mehmet Boztepe, Kethevoama, Cumali, Mahatma Otoo, Beleck
Yedekler: Vukovic, Ali Doğan, Furkan Çil, Sedat, Okan, Rahmi Anıl Başaran, Doğa İşeri
Teknik Direktör: Giray Bulak
Gol: Ekuban (dk. 45+1) (Trabzonspor)