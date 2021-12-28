Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 - Boluspor: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5'nci Tur maçında Trabzonspor ile Boluspor karşılaştı. Müsabaka 1-0 bordo-mavililerin üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Trabzonspor bir üst tura çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Kosongo'nun sağ taraftan ceza sahası içine ortasında topla buluşan Bregu'nun vuruşunda kaleci Erce topu kornere çıkardı.

47. dakikada Serkan Asan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Koita'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Selmanı'nin ellerinin altından ağlarla buluştu. 1-0

Stat: Medical Park

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Esat Sancaktar, Murat Ergin Gözütok

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Serkan Asan (Dorukhan dk. 51), Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, İsmail Köybaşı, Berat Özdemir (Peres dk. 46), Siopis, Murat Cem Akpınar (Salih Kavrazlı dk. 79), Yunus Mallı, Yusuf Sarı (Bakasetas dk. 46), Koita

Yedekler: Arda Akbulut, Muhammet Taha Tepe, Cornelius, Denswill

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Boluspor: Selmani, Mehmet Zahit, Emin, Ali Keten, Arda Hilmi, Bertu (Erdem Can Polat dk. 72), Tugay (Diyar Kaba dk. 90 ?), Abdurrahman, Berk Yıldız (Hakan dk. 90 ?), Bregu (Novak dk. 72), Kassongo

Yedekler: Ömer, Diarrassouba, Atamer Bilgin, Talha Erdoğan, Erkam Reşmen

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Gol: Koita (dk. 47) (Trabzonspor)