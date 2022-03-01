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Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 2 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Trabzonspor ile Antalyaspor karşılaştı.

Müsabakayı 2-0 kazanan bordo-mavililer adını yarı finale yazdırdı.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


62. dakikada sağ taraftan gelişen Trabzonspor atağından ceza sahası içinde topla buluşan Bakasetas'ın vuruşu üst direğe çarparak arka direkte Kouassi'nin önüne düştü. Vuruşunda yerden seken meşin yuvarlak üst direğe ikinci kez çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.


85. dakikada sol taraftan kale sahası içine doğru gönderilen topa iyi yükselen Wright'in kafa vuruşunda Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.


89. dakikada orta sahada Abdulkadir Ömür, Hakan Özmert'den topu kaptı. Cornelius'un önüne doğru gönderdiği meşin yuvarlağı Kudryashov, müdahele etti. Berat, önüne düşen meşin yuvarlağı boş kaleyi gönderdi. 2-0



Stat: Medical Park


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan (Peres dk. 81 ?), Denswil, Hugo (Ahmetcan Kaplan dk. 85 ?), Puchacz, Berat, Siopis, Bakasetas (Cornelius dk. 64), Kouassi (Abdulkadir Ömür dk. 64), Visca, Djaniny (Yusuf Erdoğan dk. 81 ?)


Yedekler: Arda Akbulut, Nwakaeme, Koita, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Antalyaspor: Diogo Sousa, Bünyamin (Sinan Gümüş dk. 78), Naldo, Kudryashov, Güray, Fredy (Hakan Özmert dk. 57), Fernando, Ndao (Ghacha dk. 58), Admir Mehmedi (Wright dk. 67), Doğukan Sinik (Gökdeniz dk. 67), Luiz Adriano


Yedekler: Mehmet Ataberk, Floranus, Nuri Şahin, Doğukan Nelik, Veysel Sarı


Teknik Direktör: Alfons Groenendijk


Goller: Vısca (dk. 11), Berat (dk. 89) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Berat, Hugo (Trabzonspor)

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