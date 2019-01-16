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Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 2 - Balıkesir Baltokspor: 1 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Balıkesir Baltokspor ile karşılaştı.

Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada savunmadan seken topa ceza sahası yayı üzerinde gelişine vuran Nizamettin Çalışkan'ın şutunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1


63. dakikada Pereira'nın sağ taraftan ortasında kale sahasına yakın yerden Rodallega'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1


73. dakikada sol taraftan gelişen Trabzonspor atağında Novak'ın pasında topla buluşan Yusuf Yazıcı sol çaprazdan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Atilla'dan döndü.



Stat: Medical Park


Hakemler: Özgür Yankaya, Erdinç Sezertam, Candaş Erbil


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Zargo Toure, Novak, Kamil Ahmet Çörekçi, Batuhan Artaslan (Abdulkadir Parmak dk. 56), Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür (Ibanez dk. 78), Ekuban (Berkay Sefa Kara dk. 85 ?), Rodallega


Yedekler: Arda Akbulut, Murat Cem Akpınar, Behlül Aydın, Oğuzhan Açil, Ali Osman Karnapoğlu, Kerem Baykuş, Ebrar Cumhur


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Balıkesir Baltokspor: Atilla Özmen, Cüneyt Köz, Uğur (Okan dk. 67), Glumac, Bülent Cevahir, Nizamettin, Mehmet Boztepe (Sedat dk. 76), Kethevoama (Ali Doğan dk. 46), Cumali, Mahatma Otoo, Beleck


Yedekler: Vukovic, Furkan Çil, Rahmi Anıl Başaran, Doğa İşeri


Teknik Direktör: Giray Bulak


Goller: Ekuban (dk. 45+1), Rodallega (dk. 63) (Trabzonspor), Nizamettin Çalışkan (dk. 48) (Balıkesir Baltokspor)


Sarı kart: Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)

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