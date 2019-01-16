Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 2 - Balıkesir Baltokspor: 1 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Balıkesir Baltokspor ile karşılaştı.
Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada savunmadan seken topa ceza sahası yayı üzerinde gelişine vuran Nizamettin Çalışkan'ın şutunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1
63. dakikada Pereira'nın sağ taraftan ortasında kale sahasına yakın yerden Rodallega'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
73. dakikada sol taraftan gelişen Trabzonspor atağında Novak'ın pasında topla buluşan Yusuf Yazıcı sol çaprazdan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Atilla'dan döndü.
Stat: Medical Park
Hakemler: Özgür Yankaya, Erdinç Sezertam, Candaş Erbil
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Zargo Toure, Novak, Kamil Ahmet Çörekçi, Batuhan Artaslan (Abdulkadir Parmak dk. 56), Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür (Ibanez dk. 78), Ekuban (Berkay Sefa Kara dk. 85 ?), Rodallega
Yedekler: Arda Akbulut, Murat Cem Akpınar, Behlül Aydın, Oğuzhan Açil, Ali Osman Karnapoğlu, Kerem Baykuş, Ebrar Cumhur
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Balıkesir Baltokspor: Atilla Özmen, Cüneyt Köz, Uğur (Okan dk. 67), Glumac, Bülent Cevahir, Nizamettin, Mehmet Boztepe (Sedat dk. 76), Kethevoama (Ali Doğan dk. 46), Cumali, Mahatma Otoo, Beleck
Yedekler: Vukovic, Furkan Çil, Rahmi Anıl Başaran, Doğa İşeri
Teknik Direktör: Giray Bulak
Goller: Ekuban (dk. 45+1), Rodallega (dk. 63) (Trabzonspor), Nizamettin Çalışkan (dk. 48) (Balıkesir Baltokspor)
Sarı kart: Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)