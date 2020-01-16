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Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 2 - Denizlispor: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 16 tur ilk maçında Trabzonspor, Denizlispor ağırladı.

Mücadeleden 2-0 galip ayrılan bordo-mavili ekip tur kapısını araladı.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


56. dakikada Nwakaeme'nın ceza sahası içinde yaptığı ortada Sörloth'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.


61. dakikada Ndiaye'nin sol taraftan ortasında Hüseyin Türkmen'in kale sahası içinde kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


80. dakikada Sosa ile paslaşmasında topu önüne alan Nwakaeme'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Tolgahan Acar'ın solundan ağlarla buluştu. 2-0



Stat: Medical Park


Hakemler: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık


Trabzonspor: Erce Kardeşler, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak (Ekuban dk. 63), Obi Mikel, Sosa, Ndiaye (Doğan Erdoğan dk. 73), Nwakaeme, Sorloth (Serkan Asan dk. 86 ?)


Yedekler: Arda, Hosseini, Fıratcan Üzüm, Abdurrahim Dursun, Cafer Tosun, Sefa Kınalı, Behlül Aydın


Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir


Denizlispor: Tolgahan Acar, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Tiago Lopez, Pawel Murawski, İsmail Aissati, Olcay Şahan (Sedat Şahintürk dk. 70), Hadi Sacko, Recep Niyaz (Oscar Vellesilla dk. 81 ?), Rodallega


Yedekler; Hüseyin Altıntaş, Stachowiak, Kadir Kurt, Mbamba, Asım, Alihan Kalkan


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Goller: Sosa (dk. 22), Nwakaeme (dk. 80) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Zeki Yavru , Mustafa Yumlu, Recep Niyaz (Denizlispor)

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