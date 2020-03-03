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Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı.

Müsabakayı bordo-mavili takım 2-1 kazandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada savunmanın hatasında topu önüne alarak ceza sahası içine giren Sorloth, kaleci Altay'ın solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0


50. dakikada Guilherme'nin ceza sahası sol çaprazdan sert şutunu kaleci Altay kale direği dibinde kornere çıkardı.


66. dakikada Ekuban'ın sağ taraftan getirdiği topla ceza sahası içine girdi. Penaltı noktasına yakın yere çıkardığı meşin yuvarlağa Novak'ın bekletmeden vuruşunda top kaleci Altay'ın sağından ağlarla buluştu. 2-0


77. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sol taraftan ceza sahası içine gönderdiği topu Mehmet Ekici önüne aldı. Düzgün vuruşunda ise kaleci Erce Kardeşleri geçen topu çizgi üzerinde Da Costa kafayla kornere çıkardı.


81. dakikada Ozan Tufan'ın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı kornere çeldi.


82. dakikada Mehmet Ekici'nin sağ taraftar ortasında kale sahası içinde topa iyi yükselen Vedat Muriqi, meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 2-1



Stat: Medical Park


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen


Trabzonspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Da Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye (Guilherme dk. 39), Ekuban (Abdulkadir Ömür dk. 74), Nwakaeme (Bilal Başacıkoğlu dk. 89 ?), Sörloth


Yedekler: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Doğan Erdoğan, Messias, Abdurrahim Dursun, Atakan Gündüz, Serkan Asan


Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir


Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Simon Falette ? (Tolgay Aslan dk. 11) ,Deniz Türünç, Gustavo, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci (Miha Zajc dk. 73), Kruse (Ferdi Kadıoğlu dk. 75), Vedat Murigi


Yedekler: Harun Tekin, Erten Ersu, Mevlüt Erdiç, Sayyadmanseh, Murat Sağlam


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Goller: Sorloth (dk. 47), Novak (dk. 66) (Trabzonspor), Vedat Muriqi (dk. 82) (Fenerbahçe)


Sarı Kartlar: Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan,Gustavo (Fenerbahçe), Sosa, Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)

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