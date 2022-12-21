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Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 2 - Samsunspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Turu'nda Trabzonspor ile Samsunspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Naci'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazına inen Bakasetas'ın kale sahası içine yerden pasını iyi takip eden Umut Bozok, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0


27. dakikada sağ taraftan gelişen Trabzonspor atağında, Trezeguet'in kale sahası içine yerden pasını iyi takip eden Naci Ünüvar, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0


29. dakikada Larsen'in pasıyla ceza sahası içine giren Trezeguet'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Aykut'un ayaklarında kaldı.


43. dakikada Naci Ünüvar'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Aykut'ta kaldı.



Stat: Akyazı


Hakemler: Kadir Sağlam, Ekrem Kan, Ata Yıldırım


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Gbamin (Hüseyin Türkmen dk. 31), Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Bakasetas, Bardhi, Naci Ünüvar, Trezeguet, Umut Bozok


Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Abdulkadir Ömür, Hugo, Marek Hamsik, Djaniny, Gomez, Yusuf Yazıcı, Arif Boşluk, Lahtimi


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Samsunspor: Aykut Özer, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Osman Çelik, Celil Yüksel, Yusuf Emre Gültekin, Ali Kaan Güneren, Soner Gönül, Şener Kaya, Laura, Ahmet Sağat


Yedekler: Ali Taha Demir, Fofana, Sarp, Enes Albak, Bedirhan Çetin, Polat Yaldır, Douglab Silva


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Goller: Umut Bozok (dk. 9), Naci Ünüvar (dk. 27) (Trabzonspor)


Sarı kart: Osman Çelik (Samsunspor)

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