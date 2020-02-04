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Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 3 - B. B. Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşıyor.

Müsabakanın ilk yarısını ev sahibi Trabzonspor 3-0 önde kapattı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


16. dakikada Guilherme'nin sağ taraftan kullandığı kornerde iyi takip eden Sörloth kale sahası içinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-0


26. dakikada Guilherme'nin ceza sahası içine doğru gönderdiği topa Sturridge ile kaleci birlikte yükseldi. Yusuf Acer'e çarpan meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 2-0


35. dakikada Sturridge'nin uzak mesafeden ayağının içiyle vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.


43. dakikada Ndiaye'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Nwakaeme ayağının içiyle düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Kayaan'ın solundan ağalarla buluşturdu. 3-0



Stat: Medical Park


Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil


Trabzonspor: Erce Kardeşler, Kamil Çörekçi, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Ndiaye, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth


Yedekler: Uğurcan Çakır, Obi Mikel, Ekuban, Yusuf Sarı, Doğan Erdoğan, Abdurrahim Dursun, Atakan Gündüz, Bilal Başacıkoğlu, Pereira, Serkan Asan


Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir


B.B.Erzurumspor: Kayacan, Cenk Ahmet, Merthan, Aykut Demir, Yusuf Acer, İbrahim Akdağ, Obertan, Batuhan Artaslan, Emrah Başsan, Hasan Ayaroğlu, Rashad Muhammed


Yedekler: Sehic, Murat, Pote, Mahamadou Ba, Sissoko, Mucahit Albayrak, Oltan


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Goller: Sörloth (dk. 16), Yusuf Acer (dk. 26 k.k), Nwakaeme (dk. 43) (Trabzonspor)


Sarı Kart: İbrahim Akdağ (B.B Erzurumspor)

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