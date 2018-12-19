İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 3 - Sivas Belediyespor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Tur rövanş maçında Trabzonspor, Sivas Belediyespor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililer 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan kullandığı korner atışında savunmanın uzaklaştıramadığı topu Batuhan Artaslan filelere gönderdi. 1-0


17. dakikada ceza sahası içinde Vahid Amiri'nin pasın topla buluşan Ekuban düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Serkan'ın sağından ağlarla buluşturdu. 2-0


30. dakikada Fatih'in pasında topla buluşan Aykut'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.


35. dakikada Olcay'ın pasıyla ceza sahası içine giren Ekuban düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Serkan'ın sağından filelere yolladı. 3-0



Stat: Medical Park


Hakemler: Bahattin Şimşek, Kerem Ersoy, Deniz Caner Özaral


Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Batuhan Artaslan, Ibanez, Zeki Yavru, Murat Cem Akpınar, Abdulkadir Parmak, Olcay Şahan, Vahid Amiri, Ekuban


Yedekler: Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kaplan, Hüseyin Türkmen, Rodallega, Kucka, Pereira, Semih Karadeniz, Novak, Nwakaeme


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Sivas Belediyespor: Serkan Demirol, Serkan Yavuz, Ali Zorlu, Ali Aydın, Fatih, Berkay, Mustafa Aydın, Güray, Aykut, Ercüment, Emrah


Yedekler: Osman Şimşek, Murat Akgül, Eren Görür, Mehmet Fatih Ayık, Alpay, Gökhan Çırak


Teknik Direktör: Şenol Kürtçüoğlu


Goller: Batuhan Artaslan (dk. 9), Ekuban (dk. 17 ve 35) (Trabzonspor)


Sarı kart: Zeki Yavru (Trabzonspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.