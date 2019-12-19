Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 4 - Altay: 1 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5.
Tur rövanş maçında Trabzonspor, Altay'ı ağırladı. İlk 2-1 kazanan Trabzonspor evinde oynadığı karşılaşmadan da 4-1 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada sol taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Avdijaj'ın vuruşunda kaleci Emre'den dönen topu Sturrige boş kaleye gönderdi. 1-0
57. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ taraftan kale sahası içine doğru yerden ortasında topu iyi takip eden Ekuban meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0
64. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında Ekuban'ın kafa vuruşunda kaleye gitmekte olan topu Sturridge tamamladı. 3-0
69. dakikada Sturridge'nin ceza sahası dışında vuruşunda kaleci Emre meşin yuvarlağı kornere çeldi.
71. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte Fernandes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 4-0
83. dakikada Altay'ın ceza sahası içinde kullandığı serbest vuruşta Tatos'ın penaltı noktasına doğru çıkardığı topa Marco Pixao'nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluştu. 4-1
Stat: Medical Park
Hakemler: Burak Şener, Soner Maraş, Gökhan Barcın
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Fernandes, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Yusuf Sarı (Fıratcan Üzüm dk. 72), Sturridge (Onazi dk. 76), Ekuban (Sosa dk. 82 ?)
Yedekler: Arda, Nwakaeme, Sörloth, Obi Mikel, Campi, Pereira, Novak
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Altay: Emre, Hakan (Marco Pixao dk. 73), Yasin, Cenk (Mesut Can Tunalı dk. 45), Kadir, Deniz Vural, Helder, Hüsamettin, Tatos, Kutay, Leandro Kappel (Mustafa Murat Uslu dk. 60)
Yedekler: Aydın, Abdulkerim Bardakçı, Adamu Alhassan, Kazımcan
Teknik Direktör: Ali Tandoğan
Goller: Sturridge (dk. 51 ve 64 ), Ekuban (dk. 57), Fernandes (dk. 71) (Trabzonspor), Marco Pixao (dk. 83) (Altay)
Sarı kartlar: Kadir, Mesut Can Tunalı (Altay)