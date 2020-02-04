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Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 5 - B. B. Erzurumspor: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaştı.

Müsabakayı Trabzonspor 5-0 kazandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada Guilherme'nin pasında ceza sahası içindeki Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


56. dakikada Sissoko'nun sol taraftan yaptığı ortaya iyi yükselen Pote'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce'de kaldı.


58. dakikada Nwakaeme'nın ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda kaleci Kayacan, meşin yuvarlağı kornere çıkardı.


61. dakikada Guilherme'nin sağ taraftan kullandığı serbest vuruşu kale sahası içine gönderdi. Merthan Açıl'a çarpan top ağalarla buluştu. 4-0


66. dakikada B.B Erzurumspor ceza sahası içinde Kamil Ahmet Çörekçi, Nwakaeme paslaşmasında, Nwakaeme'nin pasıyla topla buluşan Sörloth düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Kayacan'ın solundan ağalarla buluşturdu. 5-0



Stat: Medical Park


Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil


Trabzonspor: Erce Kardeşler, Kamil Çörekçi, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme (Bilal Başacıkoğlu dk. 80), Ndiaye, Nwakaeme, Sturridge (Doğan Erdoğan dk. 60), Sörloth (Ekuban dk. 67)


Yedekler: Uğurcan Çakır, Obi Mikel, Yusuf Sarı, Abdurrahim Dursun, Atakan Gündüz, Pereira, Serkan Asan


Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir


B.B.Erzurumspor: Kayacan, Cenk Ahmet, Merthan Açıl (Mahamadou Ba dk. 79), Aykut Demir, Yusuf Acer (Sissoko dk. 46), İbrahim Akdağ (Pote dk. 46), Obertan, Batuhan Artaslan, Emrah Başsan, Hasan Ayaroğlu, Rashad Muhammed


Yedekler: Sehic, Murat,Mucahit Albayrak, Oltan


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Goller: Sörloth (dk. 16 ve 66), Nwakaeme (dk. 43), Yusuf Acer (dk. 26 k.k), Merthan Açıl (dk. 61 k.k) (Trabzonspor)


Sarı Kartlar: İbrahim Akdağ, Rashad Muhammed (B.B Erzurumspor)

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