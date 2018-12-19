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Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 5 - Sivas Belediyespor: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Tur rövanş maçında Trabzonspor, Sivas Belediyespor'u 5-0 mağlup ederek adını son 16 Turu'na yazdırdı.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada Ibanez'in sol taraftan kullandığı korner atışında kale sahası içindeki Vahid Amiri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0


79. dakikada Olcay'ın kale sahası içine doğru ortasında Abdulkadir Parmak'ın uçarak kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 5-0



Stat: Medical Park


Hakemler: Bahattin Şimşek, Kerem Ersoy, Deniz Caner Özaral


Trabzonspor: Uğurcan (Arda Akbulut dk. 71), Kamil Ahmet Çörekçi (Kucka dk. 64), Hosseini, Batuhan Artaslan, Ibanez, Zeki Yavru, Murat Cem Akpınar (Semih Karadeniz dk. 77), Abdulkadir Parmak, Olcay Şahan, Vahid Amiri, Ekuban


Yedekler: Muzaffer Cem Kaplan, Hüseyin Türkmen, Rodallega, Pereira, Novak, Nwakaeme


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Sivas Belediyespor: Serkan Demirol, Serkan Yavuz, Ali Zorlu, Ali Aydın, Fatih, Berkay, Mustafa Aydın, Güray (Alpay dk. 57), Aykut, Ercüment (Gökhan dk. 64), Emrah (Murat Akgül dk. 81 ?)


Yedekler: Osman Şimşek, Eren Görür, Mehmet Fatih Ayık


Teknik Direktör: Şenol Kürtçüoğlu


Goller: Batuhan Artaslan (dk. 9), Ekuban (dk. 17 ve 35), Vahid Amiri (dk. 52), Abdulkadir Parmak (dk. 79) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Zeki Yavru (Trabzonspor), Fatih (Sivas Belediyespor)

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