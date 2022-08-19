Ziynet eşyalarını çalan hırsız yakalandı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bir evden ziynet eşyalarını çalan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Beşikdüzü ilçesinde dün meydana gelen olayda bir şahıs hırsızlık amacıyla girdiği evden çok sayıda ziynet eşyasını alarak kaçtı. Eve geldiğinde dağınıklığı görünce şüphelenen N.S. ziynet eşyalarının çalındığı fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayı aydınlatmak için güvenlik kameralarını inceleme alındı. Kısa sürede hırsızlık olayı gerçekleştirdiği tespit edilen A.E.S. isimli şahıs polis ekiplerince yakalanırken, evden çalınan 6 adet bilezik, 1 adet burmalı bilezik, 1 adet reşat altınlı kolye, 2 adet reşat altını, 7 adet kolye, 9 adet gram altın, 3 adet saat, 6 adet yarım altın, 1 adet tam altın, 4 adet altın harf, 12 adet altın küpe, 5 adet altın yüzük, 3 adet gümüş yüzük, 2 adet altın künye ve 3 adet inci kolye N.S.'ye teslim edildi.

Şüpheli şahıs hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.