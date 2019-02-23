Zorluoğlu gençlere yönelik projelerini anlattı

Cumhur İttifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Trabzon programı kapsamında gerçekleştirilen gençlerle buluşma kahvaltısında gençlere yönelik projelerini anlattı.

Programda söz alan Zorluoğlu 8 Aralık'tan itibaren, partisinin, teşkilat mensuplarıyla, kadın ve gençlik kollarıyla sahaya indiklerini dile getirdi. İki buçuk ayı aşkın süredir Trabzon'un merkezinde ve ilçelerinde toplumun tüm kesimleriyle iletişim halinde olduklarını kaydeden Zorluoğlu, “Ziyaretlerimiz ve istişarelerimiz sonucunda ayrıntılı değerlendirmeler yaptık. Bir taraftan kendimizi şehrimize tanıtmaya ve anlatmaya gayret gösterdik. Diğer taraftan projelerimizi büyük oranda tamamladık. Dün akşam da milletvekillerimizle ve partimizin yetkilileriyle projelerimizi masaya yatırdık ve son şeklini verdik. İnşallah kısa süre içerisinde şehrimizde heyecana neden olacağına inandığımız Trabzon'a özel çözüm önerilerimizi kamuoyuna açıklayacağız” diye konuştu.

Projeleri içerisinde gençler için 1 Nisan itibarıyla bambaşka bir yaklaşım sergileneceğini anlatan Zorluoğlu, “Gençlerin meselelerini önceleyen ve çözüm arayan bir belediye başkanlığı anlayışını Trabzon'da ortaya koyacağız. Şahsımın, büyükşehir belediyesinin tüm kademelerinin ve gönlümün kapıları size açık olacaktır. Gençlerin sorunlarını gençlerle birlikte çözmeye çalışacağız. Vize ve final sınavları dönemlerinde sabaha kadar açık ders çalışma mekânlarının eksik olduğunu dile getirdiniz. Yapacağımız işlerden bir tanesi; 24 saat açık, ikramların olacağı ders çalışma mekânlarını hizmete almak olacak. İnşallah Trabzon'da üniversite öğrencileri hem belediye otobüslerinde hem dolmuşlarda indirimli ulaşım imkânı bulacak. Dönemimizde şehrimizi, kültür ve sanat etkinlikleri bakımından yeniliklerle buluşturacağız. Bilhassa gençlerimiz için düzenli kültür sanat faaliyetleri gerçekleştireceğiz. Sizleri sadece Kalkınma Mahallesi'nden değil, Meydan'dan, Beşirli'den, Trabzon'un tamamından istifa edecek noktaya getireceğiz. Ortak mekânlarda ücretsiz internet hizmeti sunacağız. Spor tesislerinden daha fazla faydalanmanız için sizlere özel ulaşım imkânları sağlayacağız” şeklinde vaatlerini sıraladı.