Zorluoğlu hemşehrileri ile buluştu

Cumhur İttifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, Çaykara ve Dernekpazarı Kültür ve Dayanışma Derneği'nin düzenlemiş olduğu geceye katıldı.

Derneğin Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nde organize ettiği geceye, eşi Sevcan Zorluoğlu ile katılan Murat Zorluoğlu, hemşehrilerine hitap etti. Konuşmasında büyükşehir belediye başkanlığı görevine seçilmesi halinde uygulayacağı yönetim anlayışından, projelerinden ve Trabzon'a dair hayallerinden de söz eden Zorluoğlu, memleketinde sahaya indiği günden bu yana yürüttüğü çalışmaları anlattı.

Geçtiğimiz günlerde düzenlediği Proje Tanıtım Toplantısı'na geniş yer ayıran Zorluoğlu, “Birkaç gün önce nasip oldu, güzel bir organizasyon ile projelerimizi kamuoyu ile paylaştık. Ancak ben o gün sadece projelerimi paylaşmadım, öncelikle yönetim anlayışımın ne olacağı üzerinde durdum. Çünkü ben sağlam bir yönetim anlayışı üzerine ancak sağlam projelerin inşa edilebileceğine inananlardanım” diye konuştu.

“25 yıllık yöneticilik tecrübem bana gösterdi ki; eğer sağlam ilkeleriniz yoksa ve bu sağlam yönetim ilkelerinizi tüm ekibinize hâkim kılamamışsanız orada doğru projeler üretemezsiniz” ifadelerini kullanan Zorluoğlu,

“Trabzon için şöyle bir slogan, şöyle bir motto ürettik: ‘Renklerini koruyarak gelişen şehir.' Elbette bizim çevre hassasiyetimiz var. Tüm projelerimizde Trabzon'un renkleri olan yeşili ve maviyi koruyacağız. Ama biz sadece çevre hassasiyeti bakımından bu sloganı üretmedik. Ben Trabzon'da herkesin ama herkesin kendi rengiyle Trabzon'un geleceğine katkı yapmasını istiyorum. Ben herkesin kendi rengiyle büyük Trabzon resmi içerisinde yer almasını arzu ediyorum. Yani Allah nasip eder seçilirsek bize oy versin vermesin, bizim fikrimizi paylaşsın paylaşmasın inşallah 807 bin vatandaşımızın tamamına en iyi şekilde hizmet etme gayreti içerisinde olacağız. Bu bağlamda sadece Trabzon'da yaşayan hemşehrilerimin değil, yeryüzündeki tüm Trabzonluların belediye başkanı olma iddiasındayım” şeklinde konuştu.

Trabzon'un ihtiyaç duyduğu özel projeleri tek tek hayata geçireceklerini vurgulayan Zorluoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

“Çaykara'ya ve Dernekpazarı'na siyaset üstü bir nazarla bakıyorum. Benim için Çaykara ve Dernekpazarı, çocukluğumun, gençliğimin geçtiği ve çok güzel anılarımı barındıran büyülü ilçeler, büyülü mekânlar Çaykara'ya ve Dernekpazarı'na bunun ötesinde bir anlam yüklemem. Dolayısıyla burada yaşayan herkes ister bize oy versin, ister vermesin, benim hemşehrimdir, akrabamdır, kardeşimdir. İnşallah Çaykara'nın bir evladı olarak büyükşehir belediye başkanı seçilirsek, Çaykara'ya ve Dernekpazarı'na çok özel dokunuşlar yapmak, orada doğan, orada yetişen ve orada büyüyen bir evladınız olarak boynumuzun borcudur.”