Zorluoğlu otogar ve sanayi esnafını dinledi

Otogarda, dernek başkanlığını Orhan Cemil Sungur'un yaptığı Otobüs İşletmecileri ve Acenteleri Derneğini ziyaretinde, Trabzon'un trafik ve ulaşım başlığı altında otogar sorununun da olduğunu dile getiren Zorluoğlu, mevcut otogarın ömrünü tamamladığını ve artık ihtiyaca cevap veremediğini söyledi.

Büyükşehir belediyesinin uhdesindeki konuyla ilgili olarak otogarı yıkıp yenisini yapacaklarını anlatan Zorluoğlu, “Modern ve konforlu bir otogarı inşallah ilk iki yılda şehrimizin istifadesine sunacağız. Seçimden hemen sonra nasip olursa kısa sürede sizlerle bir araya geleceğiz. Nasıl bir proje olacak? Kapasitesi, içeriği, yeri. Tüm bunları sizlerle istişare edeceğiz ve ardından ‘bismillah' deyip başlayacağız. Şu an bulunduğumuz yerde, Değirmendere'de tek problem otogar değil. Değirmendere trafiğinin mutlaka sahil yoluna bağlanması gerekiyor. Bakanlığımızın ve Karayolları Genel Müdürlüğünün de destekleriyle inşallah Değirmendere trafiğini rahatlatmak en büyük hedeflerimden biridir. Cumhurbaşkanımızın bizzat talimatıdır. Bu bölgeyi daha güzel bir hale getirip şehrin hizmetine sunacağız” diye konuştu.

Değirmendere bölgesinin, havalimanı, denizyolu, demiryolu, hafif raylı sistem ve şehirler arası otobüsleri bir araya getirecek bir kavşak olacağını kaydeden Zorluoğlu, bu kavşağın, sanayinin de uygun yerlere taşınması ve sahil yolu bağlantılarının gerçekleşmesinin ardından ulaşım koordinasyon merkezi olacağını açıkladı. Toplantının devamında otogar esnafı ve otobüs işletmecilerinin sorunlarını dinleyerek notlar alan Zorluoğlu, destekleriyle göreve gelmesi durumunda bölgedeki sorunları bir bir çözmeye başlayacaklarını bildirdi.

Değirmendere bölgesindeki temaslarına Sanayi Mahallesi'nde 400 dolayında iş yerini bünyesinde barındıran Demirkırlar İş Merkezi ziyaretiyle devam eden Zorluoğlu, yaklaşık bin kişiye istihdam olanağı sunan alanda yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alarak, buradaki esnafın da sorun ve talepleri dinledi.

Bölgedeki sanayi sitelerinin taşınması hususunu; kent dinamikleri ve esnaf dışında, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile de istişare ettiklerini aktaran Zorluoğlu, “Sanayi sitelerinin daha uygun yerlerde konuşlandırılması, yerlerinin ise turizm ve ticarete kazandırılması nihai hedefimizdir. Değirmendere, üzerinde hassasiyetle duracağımız bir alandır. Şehrin doğu kapısı olarak nitelendirebileceğimiz yerin bu keşmekeşten kurtarılması gerekiyor. Sıkıntılarınızı göz ardı edemeyiz. Bizim Değirmendere ile ilgili projelerimiz elbette hemen yarın gerçekleşemeyecek. O nedenle acil sorunlarınızın çözülmesi önceliğimizdir. Buranın trafiğini çözmeden Meydan'ın trafiği çözülemez. Buraları sizin için şehir için daha kıymetli hale getirmek istiyoruz” dedi.

Cumhur İttifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu'nun Değirmendere temaslarında kendisine AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, eski Trabzon milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu ve partililer de eşlik etti.