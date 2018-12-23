Zorluoğlu'ndan Trabzonspora ziyaret

AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi'yle birlikte Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Yönetiminin misafir ettiği Zorluoğlu, "Sizin şahsınızda güven tazeleyen yönetiminize başarılar diliyorum. Trabzonspor bir futbol takımından çok daha fazlasıdır. Siyasi düşüncesi ve hayat biçimi ne olursa olsun Trabzonluların en önemli ortak noktası Trabzonspor'dur. Anadolu'da çalıştığım yerlerde Trabzonspor'a karşı ayrı bir sevgi gördüm. Gerek Elazığ'da gerek Van'da çalışırken oradaki şehir takımlarıyla da ilgilendim. Kısmen de olsa futbol takımı yönetiminin ne kadar meşakkatli olduğunu biliyorum. Trabzonsporumuz'un şu anda içinde bulunduğu maddi durum çok parlak değil ama ülkemizin ve şehrimizin bu takıma ihtiyacı var. Şehir olarak sonuna kadar takımımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Bir Trabzonspor taraftarı olarak bu duygu ve düşüncelerimi belirtiyorum. Halkımızın teveccühüyle belediye başkanı seçildiğimde Trabzonsporumuz, mesaimin önemli bir zamanını alacaktır, bunun sözünü veriyorum. Biz bu takımın sonuna kadar sahiplerinden biri olacağız, hep beraber başarılara taşıyacağız" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ağaoğluda ise, Zorluoğlu'na ziyareti ve destek sözü için teşekkür etti.