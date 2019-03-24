15 Temmuz Şehitler Parkında, 230 bin bardak ücretsiz çay ikram edildi

Tunceli'de Belediye tarafından kente kazandırılan 15 Temmuz Şehitler Parkında şu ana kadar vatandaşlara 230 bin bardak ücretsiz çay ikram edildi.

Belediye tarafından 20 bin metrekare yeşil alana sahip 15 Temmuz Şehitler Parkı, yapıldığı günden itibaren vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.Parkın, kır kahvesi, tenis kortu, satranç ve golf alanı, büfe, mescit, wc-duş, oturma alanları, çocuk oyun alanları, fitness alanı, bebek bakım odası, güvenlik kulübesi, seyir terasları ve toplamda bin metre koşu ve bisiklet yolu ile parkta vatandaşlar hem spor yapıyor, hem de aileleriyle kaliteli vakit geçiriyor.

Parkta Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in desteğiyle açıldığı ilk günden itibaren vatandaşlara ücretsiz çay ikramında da bulunuluyor.Bu kapsamda şu ana kadar vatandaşlara toplam 230 bin bardak ücretsiz çay ikram edildiği belirtildi.

Vatandaş odaklı projeler hayata geçirdiklerini belirten Vali Tuncay Sonel, “Yöre insanımız ve yöremize gelen misafirlerimiz her şeyin en güzeline layık. Biz de bu düşünceyle vatandaş odaklı projeler hayata geçirdik. 15 Temmuz Şehitler Parkımız da bu amaçla yaptığımız yerlerden bir tanesi. Halkımız dinlenme fırsatı bulduğu bu alanda, çay da içme fırsatı bulsun istedik. Vatandaşlarımızın aileleriyle geç saatlere kadar vakit geçirdiği parkımızda, ücretsiz çay ikramında da bulunuyoruz. Öyle ki şu ana kadar parkımızda bir yıl içinde toplam 230 bin bardak ücretsiz çay ikram edildi"dedi.