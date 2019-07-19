2 teröristin etkisiz hale getirildiği yerde 1 sığınak imha edildi

Kent kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan İHA ve Hava Kuvvetlerinin desteği ile 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini anımsatan Tunceli Valiliği yaptığı açıklamada,"Bölgede devam eden arama tarama faaliyeti neticesinde teröristlere ait bir sığınak imha edilmiş, imha edilen sığınak içerisinde çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir"denildi.

Öteyandan bölgedeki arama tarama faaliyetlerinde güvenlik güçlerinin 2 adet kalaşnikofun gövde ve namlu parçaları, 5 adet şarjör, 3 adet telsiz, 1 adet fotoğraf makinesi, 1 adet ses kayıt cihazı, 1 adet radyo, 1 adet dürbün, çok sayıda mermi ile çeşitli malzemelerin ele geçirildiği öğrenildi.