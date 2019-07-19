İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2 teröristin etkisiz hale getirildiği yerde 1 sığınak imha edildi

Tunceli kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği yerde bulunan 1 sığınak imha edildi, çok sayıda mühimmat ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.


Kent kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan İHA ve Hava Kuvvetlerinin desteği ile 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini anımsatan Tunceli Valiliği yaptığı açıklamada,"Bölgede devam eden arama tarama faaliyeti neticesinde teröristlere ait bir sığınak imha edilmiş, imha edilen sığınak içerisinde çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir"denildi.


Öteyandan bölgedeki arama tarama faaliyetlerinde güvenlik güçlerinin 2 adet kalaşnikofun gövde ve namlu parçaları, 5 adet şarjör, 3 adet telsiz, 1 adet fotoğraf makinesi, 1 adet ses kayıt cihazı, 1 adet radyo, 1 adet dürbün, çok sayıda mermi ile çeşitli malzemelerin ele geçirildiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.