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5 ayaklı kuzu görenleri şaşkına çevirdi

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde doğan 5 ayaklı kuzu, görenleri şaşkına çevirdi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde doğan 5 ayaklı kuzu, görenleri şaşkına çevirdi.


Edinilen bilgiye göre, Çemişgezek ilçesine bağlı Peymunut mezrasında besicilik yapan Enver Çulcu'nun koyunlarından biri 5 bacaklı kuzu dünyaya getirdi. Ağıla girdiğinde kuzuyu gören Çulcu, büyük şaşkınlık yaşadı. Kuzunun doğduktan kısa süre içerisinde öldüğü öğrenildi.


Koyunun doğurmasına yardım ettiğini aktaran Çulcu, “Baktım ki 5 ayaklı kuzu geldi. 56 yaşındayım böyle bir şey görmedim” dedi.

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