6 teröristin kıstırıldığı bölgeye havadan destek

Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 teröristin bir mağarada kıstırıldığı, bölgeye helikopterlerle destek gönderildiği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de 6 teröristin bir mağarada kıstırıldığını açıklarken, bölgede yaşanan askeri hareketlilik dikkat çekti. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler, terör örgütü PKK'ya yönelik Tunceli'nin birçok noktasında operasyonu eş zamanlı olarak sürdürüyor. Operasyonlar kapsamında teröristlerin saklandığı bazı sığınak ve mağaralar tespit edilerek imha ediliyor. Son 1 ay içerisinde 41 sığınak, mağara ve depo imha edilirken, devam eden operasyonlar kapsamında Ovacık kırsalında tahmini 6 teröristin bulunduğu bir mağara ise dün tespit edildi. Bunun üzerine dün akşam İl Jandarma Komutanlığına bağlı Özel Harekat Timleri operasyona çıktı. Operasyonda teröristler mağarada sıkıştırıldı. Teröristlerin ele geçirilmesi için timlerin titiz bir şekilde operasyona devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığından zaman zaman kalkan helikopterlerle bölgeye takviye yapılarak, havadan da desteklendiği bildirildi.

Bu yıl Tunceli'de 106'sı ölü 117 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de bu yıl şuana kadar 3'ü kırmızı listede, 106'sı ölü 117 teröristin etkisiz hale getirildiği, 70 binden fazla mühimmat ele geçirildiği ve 160 sığınağın imha edildiği öğrenildi. Ölü olarak ele geçirilen teröristlerden 20'sinin terör arananlar listesinde kırmızı, turuncu ve gri kategoride yer aldığı, başlarına toplam 18 milyon 600 bin TL ödül konulduğu bildirildi.

İçişler Bakanı Süleyman Soylu da daha önce Tunceli'nin terörle mücadelede başarı sıralamasında ilk sırada yer aldığını açıklamıştı. Yine Tunceli'de 2017 yılında 94'ü ölü 114 terörist etkisiz hale getirilmişti.