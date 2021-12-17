İhlas Haber Ajansı

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Aç kalan tilki şehir merkezine inerek karnını doyurdu

Tunceli’de aç kalan bir tilki, merkeze kadar inerek ekmek kırıntılarıyla karnını doyurdu.

Tunceli'de aç kalan bir tilki, merkeze kadar inerek ekmek kırıntılarıyla karnını doyurdu. Tilkinin o anları, bir vatandan tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Tunceli'de havaların soğumasıyla birlikte yüksek kesimlerde yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan bir tilki kent merkezine kadar indi. Bir apartmanın yakınlarına kadar gelen tilki, vatandaşlar tarafından bırakılan ekmek kırıntılarıyla karnını doyurdu. Zaman zaman çekinerek ekmek kırıntılarına yanaşan tilki karnını doyurduktan sonra yeniden ormanlık alana giderek gözden kayboldu.


Tilkinin karnını doyurduğu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.

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