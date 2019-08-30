Adana'dan gelen öğrenciler, Tunceli'yi gezdi

Adana'dan "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Tunceli'ye gelen 50 öğrenci, Vali Tuncay Sonel'i ziyaret edip, kente çeşitli gezilere katılırken, İHA'nın gündeme getirdiği Keban Baraj Gölü üzerindeki bir ada da yalnız yaşayan ve 3 bin 500 fidan diken Ziya Abay'ı da ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan İçişleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Adana`dan Tunceli'ye 50 öğrenci geldi. Öğrenciler, Anafatma ziyareti yapıp, çevre temizliği gerçekleştirdi. Doğa sporları merkezi ve zipline etkinliğini katılan öğrenciler, Huzurevi sakinleriyle bir araya gelip, Vali Tuncay Sonel tarafından kente kazandırılan Millet Bahçesi, Millet Kıraathanesi ile Mameki Parkı içindeki açık yüzme havuzunda keyifli saatler geçirdi.

Tunceli Polisevini ve Keban Barajındaki adada yalnız yaşayan 80 yaşındaki Ziya Abay'ı da ziyaret eden öğrenciler Pertek'te feribot gezisi yaparak, tarihi mekanları gezdi. Vali Tuncay Sonel'i de ziyaret eden öğrenciler,gezi için teşekkür etti.

Öğrencileri Tunceli'de misafir etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Vali Tuncay Sonel, “Adanalı hemşehrilerimi Tunceli'de görmekten ve misafir etmekten son derece mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Sizlerin Adana'dan Tunceli'ye gelmenizi Anadolu'daki dostluk ve kardeşlik duyguları açısından son derece önemsiyoruz. İnşallah kültür ve medeniyetimizin temel değerlerini bu programlarla hep birlikte yarınlara taşıyacağız. Buraları gezmeniz, görmeniz, tanımanız dayanışma ve siz gençlerin bilgi ve görgülerinin artması açısından da son derece önem taşıyor. Sizler üzerinden Tunceli ve Adana arasında uzun yıllar sürecek güçlü gönül köprüleri kurulacaktır"dedi.

Adanademirspor taraftarı olan ve makamında takımının yeni sezon forması bulunan Vali Sonel, öğrencilerle Adanademirspor muhabbeti de yaparak bu yıl şampiyon olmasını umut ettiğini söyledi.