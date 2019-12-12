Adana'dan Tunceli'ye “Biz Anadoluyuz” gezisi

Adana'dan Tunceli'ye "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında gelen öğrenciler çeşitli etkinliklere katılıp, tarihi yerleri gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan İçişleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Adana'dan Tunceli'ye 40 öğrenci, öğretmenleriyle birlikte geldi. Öğrenciler Vali Tuncay Sonel'i makamında ziyaret etti. Vali Sonel, kendisini ziyaret eden öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Kentte 4 gün kalan öğrenciler, tarihi, turistik ve inanç yerlerini ziyaret edip çevre temizliği, sportif etkinlikler ile atölye çalışması gerçekleştirdi.İl Jandarma Komutanlığı ile AFAD'ı da ziyaret etti.

Öğrencileri Tunceli'de misafir etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Vali Tuncay Sonel, “Sizleri Tunceli'de görmekten ve misafir etmekten son derece mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Sizlerin Adana'dan Tunceli'ye gelmenizi Anadolu'daki dostluk ve kardeşlik duyguları açısından son derece önemsiyoruz. İnşallah kültür ve medeniyetimizin temel değerlerini bu programlarla hep birlikte yarınlara taşıyacağız. Buraları gezmeniz, görmeniz, tanımanız dayanışma ve siz gençlerin bilgi ve görgülerinin artması açısından da son derece önem taşıyor. Tunceli'den keyifli ve öğretici hatıralarla dönersiniz. Ailelerinize ve tüm Adanalılara Tunceli'den selamlar götürün"dedi.