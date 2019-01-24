AFAD, bu kez hasta dağ keçisi için seferber oldu

Tunceli'de koruma altındaki dağ keçilerinden biri hastalanıp kayalıklarda mahsur kalınca devreye AFAD ekipleri girdi. Ekiplerin botla götürdüğü veteriner, hasta keçinin tedavisini olduğu yerde yaparak doğal ortamına dönmesini sağladı.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda gözlem yaptı. Ekiplerin yaptıkları gözlemde Munzur Çayı'nın karşısında kayalık alanda hasta olduğu için hareket edemeyen bir dağ keçisini fark etti. Karşıya geçemeyen ekipler, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nden destek istedi. Olay yerine giden AFAD ekibi, botla Doğa Koruma'ya bağlı ekipleri, Munzur Çayı'nın karşı kıyısına geçirdi. İki kurumun ekipleri yaptıkları çalışmayla hasta keçiyi yakaladı. Veteriner tarafından hasta keçiye doğal ortamında müdahale edilip bırakıldı.

Doğal ortamına bırakılan hasta keçinin bir süre uzaktan ekipler tarafından takip edileceği bildirildi.