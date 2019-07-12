AFAD ekipleri, hayvanlar için de seferber oldu

İl AFAD Müdürlüğüne bağlı ekipler, sadece zorda kalan insanlar için değil aynı zamanda hayvanlar için de seferber oluyor. Geçtiğimiz günlerde Ovacık İlçesi'ne bir vak'aya giden ve aralarında İl AFAD Müdürü Cem Erdoğan'ın da bulunduğu ekip, karayolunda kafasında cips poşeti olduğu için hareket edemeyen bir yavru tilkiyle karşılaştı. Araçtan inen İl Müdürü Erdoğan, yavru tilkinin kafasındaki poşeti çıkararak doğaya saldı. Öte yandan ekipler, Uzunçayır Baraj Gölü kıyısında bulunan kayalıklarda mahsur kalan keçi için de seferber oldu. Sahibinin ihbarı üzerine botla bölgeye giden ekipler, mahsur keçiyi kayalıklardan indirdi.

Çevreye rast gele atılan atıkların yaban hayvanlar için tehlike oluşturduğunu belirten ekipler, bu konuda duyarlı olunmasını istedi.