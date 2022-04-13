İhlas Haber Ajansı

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AFAD'dan jandarmaya kurtarma eğitimi

Tunceli’de AFAD tarafından jandarma ekiplerine yönelik kurtarma eğitimleri verilmeye başlandı.

Tunceli'de AFAD tarafından jandarma ekiplerine yönelik kurtarma eğitimleri verilmeye başlandı.


Tunceli'de AFAD İl Müdürlüğü tarafından Ovacık Jandarma Komando Tabur Komutanlığı personeline 8 günlük teori ve uygulama eğitimi verilmeye başlandı. AFAD İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli Ovacık ilçemizde Ovacık Jandarma Komando Tabur Komutanlığı personeline 8 günlük teori ve uygulamadan oluşan hafif arama kurtarma, insani yardım, kurtarma araçları, yangın ve çadır eğitimleri başlamış bulunmaktadır" denildi.

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