İhlas Haber Ajansı

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Ağaçta mahsur kalan vaşağı, ekipler kurtardı

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde köpek saldırısından kaçarak ağacı tırmanan vaşak, ekipler tarafından kurtarıldı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde köpek saldırısından kaçarak ağacı tırmanan vaşak, ekipler tarafından kurtarıldı.


Olay, Ovacık'a bağlı Topuzlu Köyü'nde meydana geldi. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesi'nde yer alan vaşak, köpeklerin saldırısı sonucu çareyi bir ağaca tırmanmakta buldu.


Köylülerin durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine giden ekipler, köpekleri bölgeden uzaklaştırarak vaşağın ağaçtan inmesini sağladı.


Ağaçtan inen vaşak, ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.

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