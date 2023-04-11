Ahıra giren sokak köpekleri 4 hayvanı telef etti, 15'ini de yaraladı

Tunceli'de küçükbaş hayvanların bulunduğu ahıra giren sokak köpekleri, bir keçi ile 4 oğlağı telef ederken 15'ni de yaraladı. Hayvanların sahibi Özcan Demir, tek geçim kaynağı olan hayvanlarının telef edilmesine tepki göstererek, yetkililerden sokak köpekleri için çözüm üretmelerini istedi.

Olay, merkeze bağlı İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özcan Demir'in ahırına giren sokak köpekleri, bir keçi ile 4 oğlağı telef etti. Köpeklerin ahırda bulunan 15 civarındaki hayvanı da yaraladığı öğrenildi.

Yaşanan duruma tepki gösteren Özcan Demir, “Benim 3 çocuğum var ve tek geçim kaynağım da bu hayvanlar. Üstelik bunları da banka kredisiyle aldım. Hala da kredi ödüyorum. Benim zararımı kim karşılayacak" dedi.

Doğada yaşayan bütün canlılara karşı hassas olduğunu dile getiren Demir, “Ancak bulunduğumuz bölgede haddinden fazla sokak köpeği var. Bu köpeklerin zaman zaman insanlara da saldırdığını biliyoruz. Bugün benim hayvanlarıma zarar veren sokak köpekleri yarın öbür gün insanlara da ciddi zarar verebilir. Biz yerel yönetimden, ilgili kurumlardan bu soruna köklü bir çözüm bulmalarını bekliyoruz” diye konuştu.