AK Parti, Tunceli'de başkan adaylarını tanıttı

AK Parti Tunceli'de yerel seçimlerde il merkezi, 7 ilçe ve 1 beldeden aday gösterdiği adaylarını tanıttı.

AK Parti Tunceli İl Başkanlığınca aday tanıtımı yapıldı. Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonunda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi Mustafa Yeneroğlu, İl Başkanı Fatih Tek, belediye başkan adayları ile çok sayıda partili katıldı.

Tanıtım toplantısında konuşan İl Başkanı Fatih Tek, “Biz yedi ilçemizde, bir beldemizde ve il merkezimizde belediye başkanlığını almaya talibiz. Hiçbir ilçede, beldede veya merkeze biz burayı alamıyoruz, hesaplarımız tutmuyor diye bir şey söylemiyoruz” dedi.

Tunceli Belediye Başkan adayı Gökhan Arasan'ın kısa selamlama konuşmasının ardından İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi Mustafa Yeneroğlu ise kayyumlar tarafından kente yapılan hizmetlerden söz etti.

Yeneroğlu, “Sadece iki yılı geçmeyen bir zaman diliminde belki de Tunceli son otuz, kırk yılda almadığı hizmeti almıştır. Bunu sokakta taktir etmeyecek insan yoktur diye düşünüyorum. Demek ki biz de bunu sadece orada bırakmayacağız. Birilerinden çekinen, korkan, birilerinin kimlik siyasetine alet olan kişi ve gruplara karşı demokratik iradenin en güçlü bir biçimde, kimlikten ziyade hizmetten yana olduğu, hizmetin olduğu yerde de herkesin kimliğini özgür bir biçimde yaşayabileceği bir ortam oluşturmakla hep birlikte mükellefiz" diye konuştu.

Milletvekili Yeneroğlu, yerel seçimlerden başarıyla çıkacaklarına inandığını da sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından il merkezi, 7 ilçe ve 1 belde belediye başkan adayının tanıtımı gerçekleştirildi.