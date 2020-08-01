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AK Partili gönüllülerden bayram ziyaretleri

Tunceli’de AK Partili gönüllüler bayram nedeniyle ziyaretlerde bulundu, çocuklara şeker ikram etti.

Tunceli'de AK Partili gönüllüler bayram nedeniyle ziyaretlerde bulundu, çocuklara şeker ikram etti.


AK Parti Tunceli İl Başkanlığı tarafından Kurban bayramı dolayısıyla “Bu Bayramda da Biriz, Beraberiz” projesi başlatıldı. Proje kapsamında oluşturulan gönüllü Sosyal Destek Ekipleri mahallelerde başta yalnız yaşayanlar olmak üzere bir çok kişi ziyaret etti, bayramları kutlandı.


Ziyarette vatandaşlara maske ve şeker ikram eden ekipler çocuklarıda sevindi.Çocuklara kolonya ve şeker tutan ekipler, onlara bayram hediyesi de verdi.


Gönüllü ekiplerin bayram süresince benzer çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

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