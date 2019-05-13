AK Partili Tek,"4 ilçe başkanımızın ataması yapıldı"

Tunceli'de 31 Mart tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde aday adayı olan ilçe başkanlarının istifası nedeniyle boşalan 4 ilçe teşkilatına yeniden atama yapıldı.

AK Parti Tunceli Teşkilatında, Merkez İlçe Başkanlığına Fikret Küçüközer, Çemişgezek İlçe Başkanlığına İbrahim Enes Somyürek, Ovacık ilçe Başkanlığına Ali Cemal Akgül, Pertek İlçe Başkanlığına ise İsmail Yelken atandı.

Atamalara ilişkin açıklama yapan AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, “Ak Parti Teşkilat Başkanımızla yapılan istişareler neticesinde 4 ilçemizin başkanları atandı. Bütün teşkilatlarımıza ve ilçe başkanlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 2023 hedeflerine daha sağlam adımlarla ulaşmak için yenilenerek, dün olduğu gibi bugün de el ele, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz” dedi.