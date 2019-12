AK Partili Tek:"Tunceli'ye Cumhuriyet tarihinde yap?lmayan hizmetler, yat?r?mlar gelmi?tir"

CHP Tunceli Milletvekili Polat ?aro?lu'na cevap veren AK Parti Tunceli ?l Ba?kan? Fatih Tek:"Tunceli'ye Cumhuriyet tarihinde yap?lmayan hizmetler, yat?r?mlar gelmi?tir.?aro?lunun'da soyad?n? ta??yan bir i?letmenin hemen yan?nda bulunan Tunceli M?zesi ve yine hemen bir ba?ka i?letmenin yan?nda bulunan Munzur ?niversitesi h?k?metleriniz d?neminde Tunceli halk?m?z?n hizmetine sunulmu?tur"dedi.

CHP Tunceli Milletvekili Polat ?aro?lu'nun TBMM'deki konu?mas?na kar?? AK Parti Tunceli ?l Ba?kan? Fatih Tek a??klamada bulundu.

Her daim ?ehir i?in ?al???p ?abalad?klar?n? aktaran Tek:"Biz bu millete efendi olmaya de?il, hizmetkar olmaya geldik d?sturu ile halk?m?z ??in hizmet yolculu?umuzun da ilk g?n ki a?kla devam edece?ini belirtmek isteriz. Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli Milletvekili Polat ?aro?lu konu?mas?nda Pertek k?pr?s?n?n ?nemini vurgulayarak 'Bununla birlikte, Akdeniz ve G?neydo?u Anadolu B?lgesi'ni Do?u Karadeniz'e ba?layan Tunceli-P?l?m?r-Erzincan ba?lant?l? yol projesi bir an ?nce hayata ge?irilmelidir. Ancak bu projede hen?z bir ?ivi dahi ?ak?lmam??t?r. Kom?u illerle k?yasland???nda H?k?met taraf?ndan ilimize yap?lan yat?r?mlar?n ne kadar zay?f oldu?u anla??lacakt?r' demi?tir. ?aro?lu'na hat?rlatmak isteriz. Tunceli-Pertek-Elaz?? karayolunda seyir halinde iken ?nceden ka? virajda d?n?yordu, ?imdilerde o virajlardan eser var m?.Tunceli-P?l?m?r-Erzincan karayolu ise en yak?n zamanda yap?lacakt?r. Tunceli Milletvekili ?aro?lu'da bilir ki ?nceden ilimizde yollar kesilir, ara?lar yak?l?rd?. Ancak ?imdi b?rak?n yollar? kesmeyi hainler ba?lar?n? kald?ram?yor niye ??nk? Tunceli-P?l?m?r-Erzincan karayolunun g?venli?i ba?ta olmak ?zere huzur ?ehrimizi hainlerden korumak ??in G?venlik Kuleleri yap?ld? ?imdi ise s?ra karayolumuza geldi. ?n?allah karayolumuzda en k?sa zamanda tamamlanacak. Bu iki temel noktada verdi?imiz ?rnekler d???nda AK Parti H?k?metlerimiz d?neminde ilimiz Tunceli'ye Cumhuriyet tarihinde yap?lmayan hizmetler, yat?r?mlar gelmi?tir. Milletvekili ?aro?lu'nun da soyad?n? ta??yan bir i?letmenin hemen yan?nda bulunan Tunceli M?zesi ve yine hemen bir ba?ka i?letmenin yan?nda bulunan Munzur ?niversitesi AK Partili H?k?metlerimiz d?neminde Tunceli halk?m?z?n hizmetine sunulmu?tur"diye konu?tu.

Tunceli do?unun Paris'i oldu

H?k?metleri d?neminde adeta halk?n de?imiyle Tunceli'nin do?unun Paris'i oldu?una de?inen Tek:"Antalya sahilleri de?il Tunceli sahilleri turistlere ev sahipli?i yapm?? yine gondollara Venedik de?il Tunceli ev sahipli?i yapm??t?r. Tunceli'ye hizmet gelmemesinin en b?y?k nedeni ter?r iken ter?r?n?n panzehiri olan huzuru Tunceli, AK Partili H?k?metler d?neminde ya?am??t?r. Tunceli'de ya?ayan halk?m?zda ?ok iyi bir ?ekilde biliyor ki ?ok iyi i?ler yap?ld?. G?n yap?lan yat?r?mlar? g?rmezden gelip yedi ta? oynar gibi ta?lar? bozma d?nemi de?ildir. G?n Tunceli i?in hep birlikte hizmet yolunda ?al??ma d?nemidir. Say?s?z?z hizmetleri, yat?r?mlar? burada sayacak de?iliz. Cumhuriyet Halk Partili Milletvekillerimiz ba?ta olmak ?zere sunulan hizmetleri g?rmek isteyen olursa AK Parti Tunceli ?l Ba?kanl??? olarak misafir etmeye de haz?r?z. Zira halk?m?z ve Tunceli'yi ziyarete gelenler bunlar? iyi bilir. Pertek virajlar?n? tarihe g?men AK Parti H?k?metimiz, Allah'?n izniyle Pertek K?pr?s?yle ula??mda yapt??? yat?r?mlar ile tarihte yerini alacakt?r. Kap?lar?n? istihdam ba?ta olmak ?zere do?a, hava,su sporlar?, k?lt?rel ve sanatsal ?al??malara a?an Tunceli i?in hizmet yolunda ad?m atmaya devam edece?iz. Ayr?ca n?fus ile gelen yat?r?m tutar? k?yasland???nda ?evre illerimizi k?skand?racak oranda yat?r?m ald???m?z? da hat?rlatmak isteriz. Son olarak Tuncelimizde var olan huzur ortam? ile birlikte kap?lar?n? ter?re kapatan kentimizden bir kez daha Genel Ba?kan?m?z,Cumhurba?kan?m?z Recep Tayyip Erdo?an ba?ta olmak ?zere h?k?metimiz ve devletimizin t?m ilgili birimlerine Tunceli ailesi ad?na te?ekk?r ediyorum"diyerek s?zlerini tamamlad?.