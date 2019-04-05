AK Parti'nin tekrar kazandığı Çemişgezek'te devir teslim

AK Parti'nin daha önce CHP'ye kaptırdığı ancak bu seçimlerde tekrar aldığı Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yeni başkan Metin Levent Yıldız, mazbatasını alarak görevine başladı.

Daha önce AK Parti'nin elinde olan ancak 2014 yılında CHP'ye geçen Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ni AK Parti'li Metin Levent Yıldız kazandı.Yıldız, 2004 ve 2014 yılları arasında ilçede iki dönem belediye başkanlığı yapmış, 2014 yerel seçimlerinde aday olmayınca CHP'li Ahmet Şadan Ersoy ilçede seçimi kazanmıştı. Ersoy da, geçtiğimiz yıl partisinden istifa ederek bağımsız olarak sürdürdüğü başkanlık için aday olmamıştı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde tekrar AK Parti'den başkan adayı olan Yıldız, en yakın rakibi MHP'nin adayına 353 oy fark atarak tekrar başkan oldu. 2 bin 369 seçmeninin oy kullandığı ilçede Yıldız bin 231, MHP'li Hakan Gökalp 878 oy aldı.

Yıldız, İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını kurul başkanı Hakim Enes Atikalioğlu ve Seçim Kurulu Müdürü Cemile Yıldırım'dan aldı.

Mazbatasını alan Yıldız, "31 Mart yerel seçimlerinin kazasız belasız tamamlanmış olması hepimizin hayrına olmuştur. Güzel bir seçim dönemi geçirdik. Devletimizin bütün kurumları bu konuda elinden gelen bütün gayretle çalıştılar. İnşallah memleketimize, Çemişgezek'imize bu seçimin sonucu hayırlar getirir. Hayırlı işler yapmamızı Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Daha sonra ilçe belediyesine geçen Yıldız, CHP'den geçtiğimiz dönem başkan seçilen ve partisinden istifa edip başkanlığının son bir yılını bağımız yürüterek tekrar başkan adayı olmayan Belediye Başkanı Ahmet Şadan Ersoy'dan görevi devraldı.

Belediye başkanlarının halk için var olduğunu belirten bağımsız başkan Ersoy, “Bundan sonra da var olmaya devam edeceğiz. Önemli olan birlik ve beraberliğimizdir. Bundan sonra yapacağımız şey yeni belediye başkanımızı güçlendirmektir. Başkanın güçlenmesi demek Çemişgezek'in güçlenmesi demektir. Her zaman için belediye başkanımızın yanında olacağız. Herkes hizmetiyle, tutumuyla davranışıyla anılır. Seçimler yüzünden birlik ve beraberliğimizi bozmamıza gerek yok" ifadelerini kullandı.

"Hizmet için karşınızdayız"

Görevini devreden Ersoy'a teşekkür eden yeni Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız, “Yapmış olduğu nazik davranışından, devir teslim töreninden dolayı da teşekkür ediyorum. Her zaman hayırlı işleri başlatmak çok kıymetlidir. Hayırda ne kadar çığır açarsanız o yolda yürüyenlerin hayrı, sonuçta hayrı yapan kişiye ulaşır. Bizler milletin iradesiyle seçildik. Milletimiz, iradesini beş yılda bir yenileyen ve bizleri kendilerine hizmet etmek için gönderen temel belirleyici en kutsal merkez oluyor. 2019 yılında halkımız bizlere teveccüh gösterdi. Bizler şimdi hizmet için karşınızdayız. Umuyorum ki, Çemişgezek bundan sonra daha iyi hizmetlerle karşılaşacak. Milletimize, halkımıza bizlere göstermiş oldukları teveccühten dolayı çok teşekkür ediyorum. Milletimizin asla ve asla boynunu yere eğdirmeyeceğiz. Bizler çalışmaya geliyoruz. Bizler bu iradenin millet iradesi olduğunun çok iyi farkındayız. Bugün bu anımıza tanıklık eden arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Güzel bir seçim süreciydi. Huzurlu ve keyifli bir seçim süreci oldu. Sükunet içerisinde geçti. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de böyle geçmesini isteriz. Siyaset enerjisi çok yüksek bir kurum. Kendi aksiyonu kendi içerisinde. Ne zaman ivme kazanacağı çok belli olmayan bir mekanizma" diye konuştu.