Almanya'dan geldi, köyüne muhtar oldu

Geçirdiği iş kazası sonucu engelli kalan ve tedavi için gittiği Almanya'dan 20 yıl sonra memleketi Tunceli'ye dönen 54 yaşındaki Haydar Koç, girdiği seçimi kazanarak köyüne muhtar oldu.

3 çocuk babası 54 yaşındaki Haydar Koç, 1992 yılında elektrik akımına kapılması sonucu engelli kaldı. 1998 yılında tedavi amacıyla Almanya'ya giden ve yerleşen Koç, 20 yıl sonra Hozat ilçesine bağlı Kardelen köyüne döndü. 31 Mart yerel seçimlerinde muhtarlık için aday olan Koç, 2 rakibini geride bırakarak seçimi kazandı. Seçimi kazanan Koç, şimdi yurt dışında gördüğü projelerin bir kısmını köyünde hayata geçirmenin planını yapıyor.

1992 yılında inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılması sonucu engelli duruma geldiğini anımsatan Koç, "1998 yılında tedavi amaçlı yurt dışına gittim. 20 yıl sonra köyüme döndüm muhtar adayı oldum kazandım" dedi.

Köy sakinleriyle birlikte eksiklikleri tespit ettiklerini belirten Koç, "Engelli ve yaşlılarımız için köyümüzde çok ciddi anlamda dizayn yapılması gerekiyor. Alt yapı, kaldırım, mezarlarımız ve köyümüzün çevre düzenlemesini yapmayı hedefliyoruz. Bu görevi de severek ve isteyerek üstlendim. Yurt dışında tespit ettiğim projelerin 3'te 1'ini köyümde uygulasam büyük oranda sıkıntı ve sorunları çözebiliriz diye düşünüyorum" diye konuştu.

Projeleri kapsamında köyün alt yapısı, kaldırım, çevre düzenlemesi ve birlikte ortak yaşam koşullarını oluşturma hedefi olduğunu aktaran Koç, 5 yıllık süre içerisinde verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışacağını kaydetti.

Çabası ve öz güveni olduğuna da değinen Koç, yetkililerin de aynı özveriyi göstererek sorunların çözümünü birlikte gerçekleştirmeyi hedeflediğini dile getirdi.