İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Anne ayı, yavrularını 2 erkek ayıya karşı korudu

Tunceli’de bir anne ayı 3 yavrusunu, 2 erkek ayıya karşı korudu.

Tunceli'de bir anne ayı 3 yavrusunu, 2 erkek ayıya karşı korudu. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde bulunan ve her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Düzgün Baba'da bir anne ayı, bölgesine giren 2 erkek ayıdan 3 yavrusunu korumak için bölgesini değiştirdi. Zaman zaman erkek ayılara doğru giderek onları bölgeden uzaklaştırmaya çalışan anne ayının o anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.


Uzun süre bölgede kalan 2 erkek ayı daha sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kaybolurken anne ayı ve yavruları olaydan zarar görmedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.