Anne ayı, yavrularını 2 erkek ayıya karşı korudu

Tunceli'de bir anne ayı 3 yavrusunu, 2 erkek ayıya karşı korudu. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde bulunan ve her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Düzgün Baba'da bir anne ayı, bölgesine giren 2 erkek ayıdan 3 yavrusunu korumak için bölgesini değiştirdi. Zaman zaman erkek ayılara doğru giderek onları bölgeden uzaklaştırmaya çalışan anne ayının o anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Uzun süre bölgede kalan 2 erkek ayı daha sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kaybolurken anne ayı ve yavruları olaydan zarar görmedi.