İhlas Haber Ajansı

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Anne bozayı ve 3 yavrusu su içti, vatandaşlar görüntüledi

Tunceli’de anne bozayının 3 yavrusuyla birlikte Pülümür çayında su içtiği anlar görüntülendi.

Tunceli'de anne bozayının 3 yavrusuyla birlikte Pülümür çayında su içtiği anlar görüntülendi.


Tunceli'nin Pülümür ilçesinde anne ayı ve 3 yavrusu Pülümür çayında su içerken Cem Yalçın isimli vatandaş tarafından telefon kamerası ile görüntülendi. Uzun zamandır ilçe merkezi yakınlarında yuvası bulunan anne boz ayı ve yavruları zaman zaman yiyecek bulabilmek için şehir merkezine yakın yerlere geliyor. Havaların ısınmasıyla su içmek için Pülümür çayına inen anne bozayı ve yavruları, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı. Ayılar daha sonra gözden kayboldu.

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