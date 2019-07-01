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Anne ve yavru ayılar ile şamualar görüntülendi

TUNCELİ (İHA) – Tunceli’nin Munzur dağlarında anne ve yavru ayılar ile sürü halindeki şamualar görüntülendi.

TUNCELİ (İHA) – Tunceli'nin Munzur dağlarında anne ve yavru ayılar ile sürü halindeki şamualar görüntülendi.


Tunceli Dağcılık Kulübü (TUDAK) tarafından hafta sonu Munzur Dağları'na doğa gezisi düzenlendi. Yaklaşık 60 kişinin katıldığı gezide doğaseverler, ayı ve yavruları ile koruma altında olan çengel boynuzlu dağ keçileri şamualara rastladı. Geziye rehberlik eden Kulüp Başkanı Veysel Tüney, anne ve 3 yavru ayı ile şaumaları fotoğraflamayı başardı.


Kentin doğasının son derece zengin olduğuna vurgu yapan Veysel Tüney, "Son gezimizde ayı ailesi ile sürü halindeki çengel boynuzlu dağ keçilerini fotoğrafladım. İlimizin her tarafı ayrı güzel. Bizler de bu güzelliklerin korunması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bunlar sadece ilimizin, ülkemizin değil dünyanın zenginlikleri. O yüzden herkesin sahip çıkması gerekiyor" dedi.

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