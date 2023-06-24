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Annesini kaybeden yavru tilki, doğa korumaya emanet

Tunceli’de annesini kaybeden yavru tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından koruma altına alındı.

Tunceli'de annesini kaybeden yavru tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından koruma altına alındı. Yavru tilkinin büyümesinin ardından yeniden doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.


Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yavru tilki gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine bildirdi. İlçeye giden ekipler, yavru tilkiyi alarak merkeze getirdi. Burada veteriner hekim nezaretinde bakım ve beslenmesi yapılan ve Rex ismi verilen yavru tilkinin, büyümesinin ardından yeniden doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

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